Спикер палаты представителей США призвал Байдена немедленно уйти в отставку
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал президента США Джо Байдена немедленно уйти в отставку.
Перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае участия вице-президента США Камалы Харрис, добавил Джонсон. По его словам, Харрис была соучастницей провальной политики Байдена.
Сам президент США намерен не сниматься с должность до избрания нового лидера — подробности о своем решении он пообещал дать обратившись к нации на этой неделе.
Тем временем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет быстро «устранить ущерб», нанесенный штатам за время президентства Байдена. Также Трамп заявил, что Байден войдет в историю как худший президент США.
Выход Джо Байдена из президентской гонки – первый такой случай за полвека, отмечает CNN. В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году – это был Линдон Джонсон, развернувший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru