Спикер палаты представителей США призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Перспективы демократов на ноябрьских выборах не улучшатся в случае участия вице-президента США Камалы Харрис, добавил Джонсон. По его словам, Харрис была соучастницей провальной политики Байдена.

Сам президент США намерен не сниматься с должность до избрания нового лидера — подробности о своем решении он пообещал дать обратившись к нации на этой неделе.

Тем временем экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сможет быстро «устранить ущерб», нанесенный штатам за время президентства Байдена. Также Трамп заявил, что Байден войдет в историю как худший президент США.

Выход Джо Байдена из президентской гонки – первый такой случай за полвека, отмечает CNN. В предыдущий раз действующий президент США отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании в 1968 году – это был Линдон Джонсон, развернувший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

