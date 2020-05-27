Спикер Мосгордумы отметил отсутствие сбоев при проведении дистанционного заседания парламента

«Действительно, сегодня у Московской городской Думы впервые в истории прошло дистанционное заседание <...> Не было ни одного сбоя», - сказал Алексей Шапошников.

Он отметил, что сегодняшний момент все ведение заседания происходило на российских платформах, в том числе система МИТК, система видеоконфиренции ВКС «Майнд».

Председатель Мосгордумы добавил, что полностью была обеспечена техническая безопасность. «Вся законодательная база, регламентная база для проведения дистанционного заседания готова, работает», - подчеркнул депутат.

По мнению Шапочникова, этот формат «абсолютно рабочий, депутатам удобно, они не испытывают проблем ни с выступлением, ни с задаванием вопросов».

