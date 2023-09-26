Reuters: суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Дело рассматривалось в Нью-Йорке судьей Артуром Энгороном. Он пришел к выводу, что экс-президент и его компания обманули банки и страховые компании путем преувеличения чистого капитала при оформлении документов для сделок с недвижимостью и получения финансирования.

В интервью NBC News политик заявил, что не боится оказаться в тюрьме. Он выразил уверенность, что уголовное преследование организовал президент Джо Байден.

Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Ему грозит более 700 лет тюрьмы, отмечает «Радиоточка НСН».

