Reuters: суд признал Трампа виновным в мошенничестве
Бывший президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве, передает агентство Reuters.
Дело рассматривалось в Нью-Йорке судьей Артуром Энгороном. Он пришел к выводу, что экс-президент и его компания обманули банки и страховые компании путем преувеличения чистого капитала при оформлении документов для сделок с недвижимостью и получения финансирования.
В интервью NBC News политик заявил, что не боится оказаться в тюрьме. Он выразил уверенность, что уголовное преследование организовал президент Джо Байден.
Трампу предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Ему грозит более 700 лет тюрьмы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru