Спикер Госдумы Володин привился от COVID-19
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал прививку от коронавируса. Об этом спикер сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам председателя Думы, он легко перенёс вакцинацию и не отметил «никаких ощущений, которые меня бы разочаровали».
Кроме того, Володин подчеркнул, что всё больше депутатов Думы принимают решение пройти вакцинацию.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, более 1,5 млн россиян уже привились от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V».
Между тем, президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса с 18 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru