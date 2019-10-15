Спикер Госдумы призвал президента Грузии извиниться перед Россией

15 октября 201912:19

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться перед Российской Федерацией и народом страны. Только после этого, по словам спикера, можно будет обсудить возможность восстановления отношений между двумя государствами.

Об этом Володин заявил в ходе встречи с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье, передает РИА Новости.

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Как отмечает RT, спикер Госдумы также заявил, что считает неправильными восстановление авиасообщения между Россией и Грузией до того, пока со стороны Тбилиси не будут сделаны встречные шаги.

Российские авиакомпании с 8 июля приостановили перевозки в Грузию. Временный запрет на авиасообщение был оформлен указом президента РФ Владимира Путина от 21 июня после активизации антироссийских выпадов со стороны Грузии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГрузияАвиасообщение