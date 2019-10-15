Спикер Госдумы призвал президента Грузии извиниться перед Россией

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться перед Российской Федерацией и народом страны. Только после этого, по словам спикера, можно будет обсудить возможность восстановления отношений между двумя государствами.

Об этом Володин заявил в ходе встречи с председателем Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарии Жаном-Рене Фурнье, передает РИА Новости.