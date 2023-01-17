Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ

Немецкое издание Spiegel обнародовало имя нового министра обороны Германии, который заменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.

По данным издания, ведомство возглавит Борис Писториус, являющийся сейчас министром внутренних дел земли Нижняя Саксония.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне принял отставку Ламбрехт, которая объяснила свое решение большим давлением со стороны СМИ.

Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер говорил в интервью НСН, что Ламбрехт «ничего не умела», и выразил надежду, что новым министром обороны будет мужчина.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:МинобороныГермания
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