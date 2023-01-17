Spiegel назвал имя нового главы Минобороны ФРГ
Немецкое издание Spiegel обнародовало имя нового министра обороны Германии, который заменит ушедшую в отставку Кристину Ламбрехт.
По данным издания, ведомство возглавит Борис Писториус, являющийся сейчас министром внутренних дел земли Нижняя Саксония.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне принял отставку Ламбрехт, которая объяснила свое решение большим давлением со стороны СМИ.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер говорил в интервью НСН, что Ламбрехт «ничего не умела», и выразил надежду, что новым министром обороны будет мужчина.
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