Спецпрокурор США заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с РФ

По данным агентства, Дарем счел, что у спецслужб США не было достаточных оснований для расследования о связях Трампа с Россией. Спецпрокурор отметил, что слишком много внимания уделялось информации от политических оппонентов 45-го главы Белого дома.

Дарем заявил, что у ФБР не было доказательств, подтверждающих связь Трампа с Москвой.

Суд Манхэттена 4 апреля выдвинул в отношении бывшего президента обвинения по 34 пунктам. Его подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат.

Жюри присяжных 9 мая признало политика виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл. Экс-президент должен выплатить ей около $5 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

