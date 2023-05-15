Спецпрокурор США заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с РФ
Спецпрокурор США Джон Дарем считает, что у Федерального бюро расследований (ФБР) не было оснований для слежки за избирательным штабом экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
По данным агентства, Дарем счел, что у спецслужб США не было достаточных оснований для расследования о связях Трампа с Россией. Спецпрокурор отметил, что слишком много внимания уделялось информации от политических оппонентов 45-го главы Белого дома.
Дарем заявил, что у ФБР не было доказательств, подтверждающих связь Трампа с Москвой.
Суд Манхэттена 4 апреля выдвинул в отношении бывшего президента обвинения по 34 пунктам. Его подозревают в фальсификации деловых документов с целью скрыть компромат.
Жюри присяжных 9 мая признало политика виновным в попытке изнасилования писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл. Экс-президент должен выплатить ей около $5 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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