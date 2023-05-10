При Трампе такого не было: Как «разрушительный» дефолт США скажется на России

«Это проявление того, что экономика США при Байдене находится в упадке. Такого не было при Трампе. Ставка Байдена на зеленую экономику является абсолютно разрушительной. Это признает даже сам президент Байден», - сказал он.

При этом нынешние власти решат все свои вопросы, «напечатают долларов» и покроют социальные расходы, подчеркнул Домрин. Особых угроз для России в данном случае он не увидел.

«Для внешнего мира никакой угрозы в этом нет, напечатают новые доллары, покроют свои социальные расходы, пока Байден у власти. Это проблема исключительно внутренняя, для России это никаких угроз не представляет. США сами своими санкциями обособили Россию и приблизили к Китаю. Это раскачивание лодки, попытка перетягивания каната. Сейчас в Палате представителей большинство, хоть и небольшое, за республиканцами. Они более экономные, они не дают коврижек мигрантам, которые сейчас приезжают в страшном количестве – порядка миллиона человек. Они садятся на социальные пособия, которые им платят демократы», - объяснил собеседник НСН.

Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта. По его словам, интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.