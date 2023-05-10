При Трампе такого не было: Как «разрушительный» дефолт США скажется на России
Американист Александр Домрин заявил в эфире НСН, что ставка Байдена в экономической сфере провалилась.
В США происходит перетягивание каната между более экономными республиканцами и щедрыми демократами, но эта ситуация никак не скажется на мировой экономике, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с НСН.
Накануне американский лидер Джо Байден по итогам встречи с лидерами Конгресса раскрыл последствия возможного дефолта в стране. По его словам, при провале переговоров по повышению потолка государственного долга кризис станет разрушительным для экономики США. Домрин отметил, что подобная риторика президента говорит о его провальной экономической политике.
«Это проявление того, что экономика США при Байдене находится в упадке. Такого не было при Трампе. Ставка Байдена на зеленую экономику является абсолютно разрушительной. Это признает даже сам президент Байден», - сказал он.
При этом нынешние власти решат все свои вопросы, «напечатают долларов» и покроют социальные расходы, подчеркнул Домрин. Особых угроз для России в данном случае он не увидел.
«Для внешнего мира никакой угрозы в этом нет, напечатают новые доллары, покроют свои социальные расходы, пока Байден у власти. Это проблема исключительно внутренняя, для России это никаких угроз не представляет. США сами своими санкциями обособили Россию и приблизили к Китаю. Это раскачивание лодки, попытка перетягивания каната. Сейчас в Палате представителей большинство, хоть и небольшое, за республиканцами. Они более экономные, они не дают коврижек мигрантам, которые сейчас приезжают в страшном количестве – порядка миллиона человек. Они садятся на социальные пособия, которые им платят демократы», - объяснил собеседник НСН.
Ранее экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта. По его словам, интереса в дефолте США нет ни у кого из сторон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru