Спецпредставитель президента России высказался о турецких войсках в Сирии
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о том, что Россия против длительного нахождения в Сирии турецких войск. Об этом сообщает РИА Новости.
Лаврентьев объяснил, что сейчас сложно сказать, будет ли расширен контроль Дамаска на севере Сирии. По его словам, курды согласились запустить сирийские войска на определенные территории, в том числе в Манбидж, и это стало основным итогом переговоров.
Спецпредставитель также напомнил об Аданском соглашении 1998 года, по которому турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до пяти километров для борьбы с боевиками тогда Курдской рабочей партии. Но речь шла только о временном пребывании, подчеркнул политик.
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