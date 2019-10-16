Спецпредставитель президента России высказался о турецких войсках в Сирии

Лаврентьев объяснил, что сейчас сложно сказать, будет ли расширен контроль Дамаска на севере Сирии. По его словам, курды согласились запустить сирийские войска на определенные территории, в том числе в Манбидж, и это стало основным итогом переговоров.

Спецпредставитель также напомнил об Аданском соглашении 1998 года, по которому турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до пяти километров для борьбы с боевиками тогда Курдской рабочей партии. Но речь шла только о временном пребывании, подчеркнул политик.

