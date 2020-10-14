Спецпредставитель ООН посетит столицу Киргизии

Из-за нестабильной политической ситуации в Киргизии специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман посетит Бишкек в четверг 15 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

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Как отмечается в сообщении, в ООН обеспокоены политической нестабильностью, начавшейся в стране после выборов в национальный парламент 4 октября. В ООН считают, что прошедшие протесты не привели к соглашению между властью и жителями.

ООН призвала всех граждан республики соблюдать закон и не прибегать к насилию. Спецпредставитель генсека ООН Герман прибудет в столицу страны для встречи с главой Киргизской республики Сооронбаем Жээнбековым. В переговорах также примут участие общественные организации и члены парламента.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:БишкекКиргизияООН
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