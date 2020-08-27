Западные СМИ написали о сходстве отравления Навального и и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники Charite, которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году. Издания The Insider, Der Spiegel и Bellingcat написали, что факт переговоров немецких и болгарских врачей может говорить о сходстве двух инцидентов.

Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».