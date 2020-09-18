СПЧ ООН отклонил все поправки России к резолюции по Белоруссии
Совет ООН по правам человека отклонил все поправки российской стороны к резолюцию по ситуации в Белоруссии. Документ принят с перевесом в один голос без учёта мнения Москвы, передает РИА Новости.
В резолюции содержится призыв к президенту Александру Лукашенко запустить диалог с оппозицией. Власти Белоруссии призываются к объективному расследованию всех жалоб на нарушения прав человека в контексте выборов, включая сообщения о пытках и жестоком и бесчеловечном обращении с людьми при разгоне демонстраций и задержаниях.
Автором проекта резолюции выступила Германия от имени государств Евросоюза. Документ одобрили 23 страны, входящие в СПЧ ООН, против высказались 22. Россия в общей сложности представила 17 поправок.
Европейский парламент накануне принял резолюцию, в которой отказался признать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Евродепутаты выступили за введение санкций против Минска.
В МИД Белоруссии заявили, что документ не содержит конструктивных предложений и носит явно агрессивный характер, отмечает РИА ФАН. Председатель комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрей Савиных, в свою очередь, заявил, что резолюция продемонстрировала системный кризис европейских институтов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru