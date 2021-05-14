Создатель «Тату» оценил шансы Юли Волковой попасть в Госдуму

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова, участвующая в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты ГД от Ивановской области, вполне может попасть в Госдуму. Такой точки зрения придерживается один из создателей популярной российской группы «Тату», композитор Александр Войтинский.

«Люди будут исходить из своих интересов. Если им нужно такое лицо для их области, они за неё проголосуют. Она молодец. Шансы определённые у неё есть. Она, конечно, неожиданно меняет амплуа, резко, и это против неё работает. Могут задать вопрос – справиться ли она с этим? Но, с другой стороны, плюс, что она имеет мировую славу, она известна во всём мире», – цитирует Войтинского «Радио 1».

Накануне экс-солистка «Тату» выложила в сеть предвыборный ролик, в котором объяснила, почему идет на выборы в Госдуму.

Юлия Волкова подала документы на участие в праймериз «Единой России» 28 апреля. Она планирует выдвигаться по Кинешемскому одномандатному округу.