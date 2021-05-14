Актер Владимир Машков собрался в Госдуму

Известный актер Владимир Машков подал заявку на участие в праймериз партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей партии.

При этом отмечается, что Машков будет в списке «Единой России» по Москве в качестве беспартийного кандидата.

Лауреат премий «Ника», «ТЭФИ и «Золотой орел» станет не единственным представителем российского кино и шоу-бизнеса на праймериз.

В конце апреля стало известно, что документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» подала бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова.

Как отмечал в мае «Коммерсантъ», баллотироваться в Госдуму от «Единой России» может и актер Михаил Пореченков.

