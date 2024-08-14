«Современная экономика там зарыта»: Собянин объяснил, почему в Москве перекладывают плитку

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в столице регулярно перекладывают плитку. Об этом градоначальник рассказал на форуме «Территория смыслов».

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Как отметил Собянин, московские власти часто упрекают в «чрезмерном благоустройстве», на которое тратятся большие деньги, и обращают внимание на «эту плитку несчастную», которую «кладут и перекладывают».

«Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там [бывший мэр Москвы Юрий] Лужков клад зарыл. На самом деле это так. Только не Лужков там зарыл — это современная экономика там зарыта», — пошутил градоначальник.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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