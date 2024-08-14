«Современная экономика там зарыта»: Собянин объяснил, почему в Москве перекладывают плитку

Как отметил Собянин, московские власти часто упрекают в «чрезмерном благоустройстве», на которое тратятся большие деньги, и обращают внимание на «эту плитку несчастную», которую «кладут и перекладывают».

«Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там [бывший мэр Москвы Юрий] Лужков клад зарыл. На самом деле это так. Только не Лужков там зарыл — это современная экономика там зарыта», — пошутил градоначальник.

