Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

По его словам, в столице уже возвели 314 жилых комплексов, параллельно в порядок были приведены более 1,9 млн квадратных метров прилегающих территорий около них.

«Вокруг новостроек высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем места для отдыха и занятий спортом, создаем парковые пространства», — уточнил он.

Градоначальник добавил, что рядом с новыми домами уже обустроено порядка 480 детских и более 330 спортивных площадок, а также свыше 260 зон отдыха.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в ЮАО с начала программы реновации для заселения граждан передано 27 жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

