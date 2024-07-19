Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации
Территории общей площадью около двух тысяч гектаров будут благоустроены в столице в рамках программы реновации. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в столице уже возвели 314 жилых комплексов, параллельно в порядок были приведены более 1,9 млн квадратных метров прилегающих территорий около них.
«Вокруг новостроек высаживаем деревья и кустарники, обустраиваем места для отдыха и занятий спортом, создаем парковые пространства», — уточнил он.
Градоначальник добавил, что рядом с новыми домами уже обустроено порядка 480 детских и более 330 спортивных площадок, а также свыше 260 зон отдыха.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в ЮАО с начала программы реновации для заселения граждан передано 27 жилых домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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