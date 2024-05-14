Совфед запретил иноагентам участвовать в выборах и быть наблюдателями

Совет Федерации одобрил поправки, запрещающие признанным иноагентами гражданам участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

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Также данный закон, запрещает иноагентам выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Согласно принятым поправкам, к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах, гражданин должен прекратить статус иноагента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запретить иноагентам участвовать в выборах не было инициативой Кремля, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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