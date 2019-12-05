Сенатор объяснил дружелюбие польского президента к России

5 декабря 201910:49
Ольга Дворянова

Глава комитета Совета Федерации по международным делам рассказал НСН, кто стоит за словами Анджея Дуды.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва не является врагом для НАТО. «Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — цитирует РИА Новости заявление польского лидера в ходе пресс-конференции 4 декабря по окончании саммита Североатлантического альянса в Лондоне. Дуда добавил, что настоящие враги НАТО — террористические организации, а в отношении России враждебности нет.

Риторика президента Польши в отношении России поменялась из-за того, что в самом альянсе появились разные точки зрения на будущие взаимоотношения, пояснил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Польша на протяжении многих лет делала ставку на то, чтобы быть «святее папы Римского» с точки зрения своей лояльности к США и к принципам трансатлантической солидарности. В интерпретации Польши эта лояльность могла бы быть лучше всего проявлена антироссийской заряженностью польской внешней политики. Была такая бесхитростная игра, как представлялось полякам, в одни ворота. Сейчас ситуация значительно более многовариантна», — полагает сенатор.

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Ориентируясь не на собственные национальные интересы, а на общие настроения в НАТО, Польша и делает подобные заявления.

«В НАТО существуют разные точки зрения относительно будущих отношений с Россией. Позиция США вариативна. Играть в одни ворота для Польши становится все более и более рискованным мероприятием, потому что тем самым они не усиливают свои позиции в отношении других стран Евросоюза, той же Германии, Франции, с которыми поляки пытаются соперничать. Поэтому предпринимаются маневры. Польша тем самым показывает, что на самом деле у нее нет собственной внешней политики, ее внешняя политика зависит от конъюнктурных обстоятельств, которые существуют вокруг Польши, в частности, в стане НАТО», — считает Косачёв.

Политика Североатлантического альянса формируется не в Варшаве.

«Мы и строим свои отношения с Польшей, исходя из того, что ее политика во многом конъюнктурна и ориентирована, к сожалению, не на собственные национальные интересы, сколько на желание быть приятным и угодным партнером по НАТО. Я бы не стал преувеличивать значение этого заявления. Это следствие, а не причина для того, чтобы в этом видеть кардинальные изменения политики НАТО в отношении России. И все-таки эта политика определяется не в Варшаве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже», — добавил глава комитета Совета Федерации по международным делам.

В Лондонской декларации, которая была опубликована 4 декабря, страны — члены НАТО по итогам саммита назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.

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