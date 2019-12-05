Сенатор объяснил дружелюбие польского президента к России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва не является врагом для НАТО. «Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — цитирует РИА Новости заявление польского лидера в ходе пресс-конференции 4 декабря по окончании саммита Североатлантического альянса в Лондоне. Дуда добавил, что настоящие враги НАТО — террористические организации, а в отношении России враждебности нет.

Риторика президента Польши в отношении России поменялась из-за того, что в самом альянсе появились разные точки зрения на будущие взаимоотношения, пояснил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Польша на протяжении многих лет делала ставку на то, чтобы быть «святее папы Римского» с точки зрения своей лояльности к США и к принципам трансатлантической солидарности. В интерпретации Польши эта лояльность могла бы быть лучше всего проявлена антироссийской заряженностью польской внешней политики. Была такая бесхитростная игра, как представлялось полякам, в одни ворота. Сейчас ситуация значительно более многовариантна», — полагает сенатор.