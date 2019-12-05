Сенатор объяснил дружелюбие польского президента к России
Глава комитета Совета Федерации по международным делам рассказал НСН, кто стоит за словами Анджея Дуды.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва не является врагом для НАТО. «Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства. Россия — наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми», — цитирует РИА Новости заявление польского лидера в ходе пресс-конференции 4 декабря по окончании саммита Североатлантического альянса в Лондоне. Дуда добавил, что настоящие враги НАТО — террористические организации, а в отношении России враждебности нет.
Риторика президента Польши в отношении России поменялась из-за того, что в самом альянсе появились разные точки зрения на будущие взаимоотношения, пояснил в эфире НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Польша на протяжении многих лет делала ставку на то, чтобы быть «святее папы Римского» с точки зрения своей лояльности к США и к принципам трансатлантической солидарности. В интерпретации Польши эта лояльность могла бы быть лучше всего проявлена антироссийской заряженностью польской внешней политики. Была такая бесхитростная игра, как представлялось полякам, в одни ворота. Сейчас ситуация значительно более многовариантна», — полагает сенатор.
Ориентируясь не на собственные национальные интересы, а на общие настроения в НАТО, Польша и делает подобные заявления.
«В НАТО существуют разные точки зрения относительно будущих отношений с Россией. Позиция США вариативна. Играть в одни ворота для Польши становится все более и более рискованным мероприятием, потому что тем самым они не усиливают свои позиции в отношении других стран Евросоюза, той же Германии, Франции, с которыми поляки пытаются соперничать. Поэтому предпринимаются маневры. Польша тем самым показывает, что на самом деле у нее нет собственной внешней политики, ее внешняя политика зависит от конъюнктурных обстоятельств, которые существуют вокруг Польши, в частности, в стане НАТО», — считает Косачёв.
Политика Североатлантического альянса формируется не в Варшаве.
«Мы и строим свои отношения с Польшей, исходя из того, что ее политика во многом конъюнктурна и ориентирована, к сожалению, не на собственные национальные интересы, сколько на желание быть приятным и угодным партнером по НАТО. Я бы не стал преувеличивать значение этого заявления. Это следствие, а не причина для того, чтобы в этом видеть кардинальные изменения политики НАТО в отношении России. И все-таки эта политика определяется не в Варшаве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже», — добавил глава комитета Совета Федерации по международным делам.
В Лондонской декларации, которая была опубликована 4 декабря, страны — члены НАТО по итогам саммита назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.
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