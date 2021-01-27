Совфед ратифицировал соглашение по ракетному договору с США

Проект предлагает продлить действие соглашения по ядерному разоружению на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Он поступил в Госдуму после разговора Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее сегодня проект ратифицировала Госдума, передает RT.

Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН отметил, что договор продлевается без каких-либо избыточных условий - «без дурацких выходок», свойственных администрации Дональда Трампа. Он назвал продление СНВ-3 победой России и здравого смысла







