Совфед ратифицировал соглашение по ракетному договору с США
Совет Федерации РФ на заседании в среду ратифицировал соглашение о продлении Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами.
Накануне проект закона о ратификации ДСНВ внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.
Проект предлагает продлить действие соглашения по ядерному разоружению на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Он поступил в Госдуму после разговора Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Ранее сегодня проект ратифицировала Госдума, передает RT.
Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН отметил, что договор продлевается без каких-либо избыточных условий - «без дурацких выходок», свойственных администрации Дональда Трампа. Он назвал продление СНВ-3 победой России и здравого смысла
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