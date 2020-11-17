Совфед рассмотрит возможность использования ВС РФ за пределами территории страны

Совет Федерации в среду 18 ноября обсудит возможность использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Совфеда.

Цинично и неприемлемо. В Совфеде ответили Польше

В повестку заседания проект внесли Комитет по обороне и безопасности, а также комитет по международным делам и комитет по конституционному законодательству. Данный вопрос будет обсужден первым на пленарном заседании верхней палаты.

Как отмечается в сообщении, в Совфеде выступят представитель президента РФ Артур Муравьев, и председатели комитетов, которые являются инициаторами данного законопроекта. В их число входят Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ГраницаВоенныеСовфед
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры