Совфед рассмотрит возможность использования ВС РФ за пределами территории страны
Совет Федерации в среду 18 ноября обсудит возможность использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Совфеда.
В повестку заседания проект внесли Комитет по обороне и безопасности, а также комитет по международным делам и комитет по конституционному законодательству. Данный вопрос будет обсужден первым на пленарном заседании верхней палаты.
Как отмечается в сообщении, в Совфеде выступят представитель президента РФ Артур Муравьев, и председатели комитетов, которые являются инициаторами данного законопроекта. В их число входят Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан
- Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2 млн
- ООН попросила у G20 28 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
- Российским регионам пообещали «метеокачели»
- Путин прокомментировал ситуацию в Армении после соглашения по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru