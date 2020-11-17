Совфед рассмотрит возможность использования ВС РФ за пределами территории страны

В повестку заседания проект внесли Комитет по обороне и безопасности, а также комитет по международным делам и комитет по конституционному законодательству. Данный вопрос будет обсужден первым на пленарном заседании верхней палаты.

Как отмечается в сообщении, в Совфеде выступят представитель президента РФ Артур Муравьев, и председатели комитетов, которые являются инициаторами данного законопроекта. В их число входят Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас.



