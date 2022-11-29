Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты

В Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСовет ФедерацииСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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