Совфед ответил на обвинения США в распространении дезинформации об американских вакцинах

Обвинения США в адрес РФ об информационной кампании российских спецслужб по распространению дезинформации об американских вакцинах являются проведением недобросовестной конкуренции, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Об этом пишут «Ведомости».

Он также напомнил о заявлении председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила экстренное использование вакцины “Спутник V” с игрой в русскую рулетку. Разработчики вакцины вскоре после этого высказывания потребовали извинений.

«Вопросы о том, кто и против кого ведет на самом деле войны вакцин, отпадают сами собой», — заключил сенатор.