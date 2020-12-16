Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Совет Федерации одобрил закон о порядке формирования Совфеда. Согласно документу, президент после прекращения полномочий вправе стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Соответствующая инициатива была внесена в рамках реализации поправок к Конституции России, напоминает РИА Новости.

Согласно её тексту, экс-президент приобретает статус сенатора с момента подачи в верхнюю палату парламента заявления с необходимыми документами, подчеркивает RT.

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А накануне сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи. Согласно документу, президент по окончании срока своих полномочий наделяется неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован или подвергнут обыску.

Неприкосновенны также его жилье, служебные помещения, транспортные средства, средства связи.

Бывший глава государства может быть привлечен к ответственности только по обвинению в госизмене, выдвинутому Госдумой и только в том случае, если согласие на это даст Совфед.

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Фото: council.gov.ru
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