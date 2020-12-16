Совфед одобрил закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Совет Федерации одобрил закон о порядке формирования Совфеда. Согласно документу, президент после прекращения полномочий вправе стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Соответствующая инициатива была внесена в рамках реализации поправок к Конституции России, напоминает РИА Новости.

Согласно её тексту, экс-президент приобретает статус сенатора с момента подачи в верхнюю палату парламента заявления с необходимыми документами, подчеркивает RT.