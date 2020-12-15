Комитет Совфеда поддержал лишение депутатов полномочий из-за иностранного гражданства
Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал на заседании одобрил прекращение полномочий парламентариев из-за иностранного гражданства
Ранее соответствующий проект закона приняла Госдума. Изменения планируется внести в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», передает RT.
Согласно закону, полномочия депутата и сенатора могут быть досрочно прекращены из-за обнаружения у него иностранного гражданства.
Президент РФ Владимир Путин летом внёс в Госдуму законопроект о запрещении для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство.
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