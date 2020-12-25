Совфед одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают дискриминацию российских СМИ, передает ТАСС.
Как поясняет РИА Новости, после согласования с МИД РФ генпрокурор может присвоить владельцу информресурса статус дискриминирующего СМИ РФ, на основании этого саму платформу могу подвергнуть санкциям в России.
Согласно документу, в качестве мер для ресурса-нарушителя будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Под действие закона подпадают YouTube, Facebook и Twitter.
Законопроект о санкциях против российских и иностранных ресурсов, которые цензурируют российские СМИ, внесли в Госдуму 19 ноября. Определять нарушения должна будет Генпрокуратура по согласования с МИД РФ.
Ранее Роскомнадзор заявил, что YouTube по политическим соображениям скрыл из вкладки «В тренде» шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Также сообщалось, что администрация социальной сети Twitter удалила из поисковой выдачи страницы изданий РИА «Новости» и RT. Кроме того, соцсеть помечает отметкой «государственное издание» не только СМИ, но и страницы политиков, блогеров и журналистов, выражающих государственную позицию. Такую политику Twitter ведет в отношении пяти стран-участниц Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.
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