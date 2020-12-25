Совфед одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, дающий право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают дискриминацию российских СМИ, передает ТАСС.



Как поясняет РИА Новости, после согласования с МИД РФ генпрокурор может присвоить владельцу информресурса статус дискриминирующего СМИ РФ, на основании этого саму платформу могу подвергнуть санкциям в России.

Согласно документу, в качестве мер для ресурса-нарушителя будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Под действие закона подпадают YouTube, Facebook и Twitter.