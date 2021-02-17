Совфед одобрил штрафы за отсутствие маркировки НКО-иноагентов

Совет Федерации поддержал закон о штрафах за нарушение правил функционирования некоммерческих организаций и физических лиц, которые признаны иностранными агентами. Распространение в средствах массовой информации или интернете сведений о физлице-иноагенте, а также выпускаемых им материалах без необходимой маркировки о его специальном статусе повлечёт санкцию в виде штрафа.

Для физических лиц его размер составит от 2 до до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей. Юридическим лицам придётся заплатить в этом случае 40 - 50 тысч рублей.

В случае распространения материалов НКО-иноагента без обозначения его статуса предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц он увеличивается до 300 - 500 тысяч рублей, отмечает RT.

На конец прошлого года в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, были включены 12 СМИ.

