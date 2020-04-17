Совфед одобрил перенос Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3 сентября, сообщает RT.

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Авторы инициативы отмечали, что перенос даты восстановит историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне. Её окончание во всём мире празднуют 2 сентября, когда на борту американского линкора «Миссури» была оформлена капитуляция Японии. Но президиум Верховного Совета СССР назначил празднование победы над Японией на 3 сентября.

Против переноса памятной даты на 3 сентября выступали в президентском Совете по правам человека. Там напоминают, что 3 сентября 2004 года при теракте в Беслане погибли 333 человека, включая 186 детей.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:Совет Федерации РФВторая Мировая Война
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