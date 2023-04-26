Совфед одобрил лишение приобретённого гражданства России за дискредитацию ВС РФ

Совфед одобрил закон «О гражданстве РФ», который предусматривает сокращение требований при приобретении гражданства, вместе с поправками о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ и за совершение действий, которые несут угрозу нацбезопасности России.

Также Совфед одобрил закон, предусматривающий ужесточение наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Совфед на заседании 26 апреля рассмотрит около 50 законов, передает «Радиоточка НСН».

