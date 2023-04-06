В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести поправки, которые обяжут граждан проходить исправительные работы за дискредитацию ВС России, передает РИА Новости.

По его словам, публичные личности должны помимо административного наказания сделать что-то полезное для общества. В пример он привел актера Дмитрия Назарова, который был оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России.

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Ранее глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях ВПК для призывников-выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования. Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту идею не особо актуальной на сегодняшний день.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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