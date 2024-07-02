Совфед обсудит 3 июля приостановку участия делегации в ПА ОБСЕ

Совет Федерации 3 июля обсудит вопросы, касающиеся приостановки участия делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и временной приостановки выплат, следует из повестки на сайте верхней палаты парламента.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее ыступил от имени комитета в поддержку приостановки участия делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ

По его словам, данная позиция была согласована с профильным комитетом Госдумы.

Вопрос о приостановке участия России в работе межпарламентской структуры ОБСЕ возникал неоднократно. 13 февраля 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости прекратить участие в Парламентской ассамблее, считая ее зависимой и политизированной, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:ОБСЕСовет Федерации РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры