Совфед назначил Подносову председателем Верховного суда

Совет Федерации утвердил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщает РБК.

Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Соответствующее голосование прошло в начале пленарного заседания палаты в среду. Решение о назначении Подносовой поддержали все 167 проголосовавших сенаторов.

На минувшей неделе в Совфед поступило представление президента Владимира Путина о назначении зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность председателя высшего судебного органа, напоминает «Свободная пресса». Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Подносовой.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Совет Федерации РФВерховный Суд РФ

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