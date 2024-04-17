Совфед назначил Подносову председателем Верховного суда

Соответствующее голосование прошло в начале пленарного заседания палаты в среду. Решение о назначении Подносовой поддержали все 167 проголосовавших сенаторов.

На минувшей неделе в Совфед поступило представление президента Владимира Путина о назначении зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность председателя высшего судебного органа, напоминает «Свободная пресса». Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Подносовой.

