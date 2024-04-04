Комиссия при президенте одобрила кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, передает ТАСС. Ранее её рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Заседание ВККС, посвящённое этому вопросу, прошло 1 апреля.

Должность руководителя ВС РФ оказалась вакантной после кончины Вячеслава Лебедева на 81 году жизни 23 февраля, который занимал её ещё со времён РСФСР. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», участники ВККС в ходе рассмотрения кандидатуры Подносовой, задали её всего один вопрос.

Она с 24 июля 2020 года занимала должность заместителя председателя Верховного суда, возглавляя коллегию по экономическим спорам. Перед этим она была председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ирине Подносовой 70 лет. Она закончила юридический факультет Ленинградского государственного университета, в котором тогда же учился президент РФ Владимир Путин. Они оба закончили вуз в 1975 году.

