Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении четырех регионах РФ

Совет Федерации утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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За него проголосовали 159 сенаторов, высказавшихся против или воздержавшихся не было.

Военное положение вводится с 20 октября 2022 года.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Военное ПоложениеСовет Федерации РФ
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