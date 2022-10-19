Совфед единогласно утвердил указ Путина о военном положении четырех регионах РФ
19 октября 202217:36
Совет Федерации утвердил указ президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
За него проголосовали 159 сенаторов, высказавшихся против или воздержавшихся не было.
Военное положение вводится с 20 октября 2022 года.
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19 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru