Советники стран «нормандской четверки» завершили переговоры в Берлине

Переговоры политических советников глав стран, входящих в "нормандскую четверку", завершены в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Германии.

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По данным агентства, переговоры были начаты в 13:00 (15:00 по московскому времени), и продолжались на протяжении более чем шести часов. Россию на переговорах представлял заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

На повестке встречи было обсуждение реализации мер, принятых во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда страны-участники приняли коммюнике, а также договорились о встрече в Берлине. Целью саммита остается работа по урегулированию политической ситуации в Донбассе.

Документ подтверждал важность минских соглашений, которые являются основой для работы в "нормандском формате", а также предусматривал разведение сил к концу марта 2020 года и обеспечение режима прекращения огня.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:БерлинНормандская ЧетверкаДонбасс
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