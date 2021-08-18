Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

По мнению политика, ситуация в Афганистане продемонстрировала крах доктрины либеральной демократии, которая в 1991 году победила Советский Союз.

«Как выяснилось, реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — написал Арестович в Facebook.

Советник украинского лидера Владимира Зеленского отметил, что Вашингтон пожинает плоды своих неверных представлений о действительности, пишет Ura.ru. США в результате своих экспериментов потратили триллионы долларов, сотни тысяч людей погибли, при этом оказалось, что «либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы».

По мнению Арестовича, происходящее показало, что «идеалы выше интеллекта», отмечает РЕН ТВ.

«В одном я пока убедился точно: борьба за построение в Украине "…нового, демократического государства" смысла не имеет», — заключил советник.

В Афганистане на фоне вывода войск США обострилось противостояние правительственных сил и движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Боевики 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, днем позже представители радикалов заявили о завершении военных действий в стране.

