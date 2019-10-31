Советник Трампа по России и Европе Моррисон покидает свой пост
Советник президента США по России и Европе Тим Моррисон принял решение покинуть свой пост в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с планами политика.
«После более чем года службы в Совете национальной безопасности господин Моррисон решил воспользоваться другими возможностями, что рассматривал это в течение некоторого времени. Мы желаем ему всего хорошего», - приводит издание цитату высокопоставленного чиновника администрации президента.
Как пишет газета, Моррисон собирается выступить свидетелем по делу об импичменте Трампа. По данным The Washington Post Моррисон должен стать ключевым свидетелем в этом расследовании.
Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.
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