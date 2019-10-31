Советник Трампа по России и Европе Моррисон покидает свой пост

Советник президента США по России и Европе Тим Моррисон принял решение покинуть свой пост в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с планами политика.

«После более чем года службы в Совете национальной безопасности господин Моррисон решил воспользоваться другими возможностями, что рассматривал это в течение некоторого времени. Мы желаем ему всего хорошего», - приводит издание цитату высокопоставленного чиновника администрации президента.