Советник Трампа по России и Европе Моррисон покидает свой пост

31 октября 201922:38

Советник президента США по России и Европе Тим Моррисон принял решение покинуть свой пост в Белом доме. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с планами политика.

«После более чем года службы в Совете национальной безопасности господин Моррисон решил воспользоваться другими возможностями, что рассматривал это в течение некоторого времени. Мы желаем ему всего хорошего», - приводит издание цитату высокопоставленного чиновника администрации президента.

Дональду Трампу включили импичмент

Как пишет газета, Моррисон собирается выступить свидетелем по делу об импичменте Трампа. По данным The Washington Post Моррисон должен стать ключевым свидетелем в этом расследовании.

Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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