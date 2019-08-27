Советник президента США по нацбезопасности Болтон посетит Белоруссию
Стало известно о предстоящем визите советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию. Об этом сообщает Интерфакс, представитель власти США прилетит в Белоруссию на текущей неделе.
Как отмечается, Болтон станет самым высокопоставленным американцем, приехавшим с официальным визитом в Белоруссию за последние 20 лет. Причины визита и других подробностей посещения Белоруссии Болтоном не приводятся.
Отметим, что действующий советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал третьим человеком, занимающим эту должность при Дональде Трампе. В самом начале срока Трампа меньше месяца на этом посту пробыл Майкл Флинн, а затем чуть больше года Герберт Макмастер.
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