Советник президента США по нацбезопасности Болтон посетит Белоруссию

Как отмечается, Болтон станет самым высокопоставленным американцем, приехавшим с официальным визитом в Белоруссию за последние 20 лет. Причины визита и других подробностей посещения Белоруссии Болтоном не приводятся.

Отметим, что действующий советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал третьим человеком, занимающим эту должность при Дональде Трампе. В самом начале срока Трампа меньше месяца на этом посту пробыл Майкл Флинн, а затем чуть больше года Герберт Макмастер.



