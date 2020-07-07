Советник гендиректора «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов обвинен в госизмене

Иван Сафронов был задержан во вторник утром. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ о госизмене. В сообщении ФСБ утверждается, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». В ходе допроса в качестве подозреваемого Сафронов отрицал вину и заявил, что преступление он не совершал. К Сафронову не пускают адвоката, сообщили правозащитники. Его допрашивали в присутствии адвоката по назначению. Корпорация «Роскосмос», советником гендиректора которой Сафронов работал последние несколько месяцев, заявила, что допуска к гостайне он не имел. В СМИ публикуются предположения, что задержание может быть связано с публикацией Сафронова по теме военно-технического сотрудничества.

Иван Сафронов - сын известного журналиста, военного обозревателя «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который умер в 2007 году. Как пишет «Лента.ру», причиной его смерти могла стать работа над материалом о поставках российского оружия в страны Ближнего Востока, публикация которого могла обернуться международным скандалом. Сафронов-младший также специализируется на темах военно-технического сотрудничества и космических проектов. И в прошлом году он также опубликовал статью о предполагаемых поставках российских истребителей Су-35 в Египет. После публикации материала госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. Статья была удалена с сайта издания, газете, по некоторым данным, грозила административная ответственность за разглашение государственной тайны.

Издание не осталось безучастным к задержанию своего бывшего сотрудника при столь странных обстоятельствах. На сайте «Коммерсанта» опубликовано заявление в поддержку Ивана Сафронова. В нем говорится, что, несмотря на увольнение журналиста вместе со всем отделом политики после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации, его бывшие коллеги по издательскому дому продолжают «относиться к нему с безусловным уважением». В публикации Сафронов назван «настоящим патриотом России», а подозрение в госизмене в его случае – «абсурдным». В заявлении издания напоминается о делах журналистов Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой и содержится требование обеспечить максимальную публичность по делу Сафронова. Редакция обещала следить «за каждым действием следствия и каждым заседанием суда» по делу Сафронова, которому грозит до 20 лет лишения свободы.

Опасения журналистов издания небеспочвенны. Материалы дела Ивана Сафронова уже засекречены. Коллег Сафронова, вышедших на одиночные пикеты в его поддержку у здания ФСБ в Москве, задержали.

