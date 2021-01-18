Советник Байдена призвал к освобождению Навального

Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заниматься «проблемами в вашей собственной стране», написала Захарова на своей странице в Facebook.

Навального задержали в аэропорту «Шереметьево»

Навальный с супругой Юлией прилетел из Германии рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения из-за отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево».

УФСИН по Москве произвел задержание Навального.

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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:СШАЗадержаниеАлексей Навальный
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