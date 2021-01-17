Навального задержали в аэропорту «Шереметьево»
Оппозиционного российского политика и блогера Алексея Навального правоохранители задержали в аэропорту «Шереметьево». Сюда он прилетел из Германии рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения из-за отравления.
На Навальном два уголовных дела. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока.
Ранее первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН спрогнозировал, что ждет Навального по прилете в Москву.
«Раз против Навального возбуждено новое уголовное дело, значит у трапа самолета его могут задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Изначально будет не арест, а просто принудительное доставление в суд. Кроме Следственного комитета, еще и ФСИН имеет право от трапа самолета привезти Навального в суд для рассмотрения своего ходатайства о замене условного наказания на реальный», - пояснил бывший генпрокурор России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- В УФСИН по Москве подтвердили задержание Навального
- Навального задержали в аэропорту «Шереметьево»
- Появились первые снимки после приземления Навального в «Шереметьево»
- Самолет с Алексеем Навальным приземлился в московском «Шереметьево»
- Из аэропорта «Внуково» вывели сторонников Навального и его брата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru