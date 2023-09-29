Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил KFOR

Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR). Об этом сообщается в распространенном пресс-службой альянса заявлении Североатлантического совета.

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Отмечается, что с мая было усилено присутствие сил KFOR. А 28 сентября Североатлантический совет разрешил использование дополнительных сил в целях стабилизации ситуации.

Ранее, в ночь на 24 сентября, в деревне Баньска в Звечане произошло нападение на косовскую полицию. По словам премьер-министра частично признанной республики Альбина Курти, в результате погиб сержант и был ранен сотрудник пограничной полиции, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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