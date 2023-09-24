Косово обвинило Сербию в причастности к нападению на полицейских

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявил о причастности Сербии к вооруженному нападению на сотрудников полиции на севере края. Политика цитирует агентство Associated Press.

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Глава правительства обвинил Белград в поддержке организованной преступности. По его словам, власти Сербии помогают радикальным силам финансово и логистически.

Спикер парламента Сербии Владимир Орлич отверг обвинения Курти. Политик заявил, что эскалация выгодна властям самопровозглашенной республики.

Утром в воскресенье группа вооруженных людей открыла огонь по косовским полицейским. Инцидент произошел вблизи деревни Баньска. Один страж порядка погиб, еще один получил ранения, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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