Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС
Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее уже одобрил Совет министров республики. Об этом рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Сейчас Белоруссия обладает только статусом наблюдателя в этой организации.
По словам Хакимова, такое предложение было проработано в межведомственном формате.
14 июня в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо наращивать взаимодействие с партнерами по ШОС и Содружеству Независимых Государств (СНГ).
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