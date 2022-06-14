Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее уже одобрил Совет министров республики. Об этом рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Сейчас Белоруссия обладает только статусом наблюдателя в этой организации.

По словам Хакимова, такое предложение было проработано в межведомственном формате.