Совет министров Белоруссии одобрил заявку на членство республики в ШОС

Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее уже одобрил Совет министров республики. Об этом рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

Сейчас Белоруссия обладает только статусом наблюдателя в этой организации.

По словам Хакимова, такое предложение было проработано в межведомственном формате.

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14 июня в Ташкенте проходит заседание совета национальных координаторов ШОС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо наращивать взаимодействие с партнерами по ШОС и Содружеству Независимых Государств (СНГ).

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПолитикаМинистрыШОСБелоруссия
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