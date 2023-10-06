Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Совет Госдумы обсудит на ближайшем заседании вопрос об отзыве ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам спикера Госдумы, меры соответствуют национальным интересам России, пишет RT. Они станут зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ.
«Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал политик в своем Telegram-канале.
Володин напомнил, что вопрос об отзыве ратификации договора поднял президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай», пишет «Свободная пресса». Как отметил спикер Госдумы, это важная тема, которая касается «безопасности России и ее граждан».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru