Путин отказался понижать ядерный порог в российской военной доктрине

"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", - указал российский лидер.

По его словам, у России нет необходимости менять свою военную доктрину. Путин уточнил, что на сегодняшний день нет угроз существованию российского государства.

Напомним, дискуссионный клуб «Валдай» проходит в городе Сочи со 2 по 5 октября 2023 года. Тема выступления президента России — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что выступление главы государства — важное и насыщенное событие мирового масштаба, к которому всегда приковано пристальное внимание.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин ведет «долгую игру» на Украине, ожидая ухудшения ситуации в Европе и краха НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

