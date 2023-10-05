Путин отказался понижать ядерный порог в российской военной доктрине
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" заявил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога.
"Ответ России на возможный ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, шансов на выживание у противника не останется", - указал российский лидер.
По его словам, у России нет необходимости менять свою военную доктрину. Путин уточнил, что на сегодняшний день нет угроз существованию российского государства.
Напомним, дискуссионный клуб «Валдай» проходит в городе Сочи со 2 по 5 октября 2023 года. Тема выступления президента России — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявил, что выступление главы государства — важное и насыщенное событие мирового масштаба, к которому всегда приковано пристальное внимание.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин ведет «долгую игру» на Украине, ожидая ухудшения ситуации в Европе и краха НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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