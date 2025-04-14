Глава МИД Ирана посетит Москву
14 апреля 202512:00
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на этой неделе посетит Москву. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
«Аракчи совершит поездку в Москву в конце недели. Подчеркиваю: это заранее запланированный визит», - рассказал дипломат.
Багаи подчеркнул, что в ходе поездки планируется обсудить в том числе последние события, связанные с прошедшими в Маскате переговорами Ирана и США.
Ранее стало известно, что Москву 9 мая посетит президент Венесуэлы Николас Мадуро, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru