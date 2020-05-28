Совет Европы заинтересовался поправками в Конституцию РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу намерен проверить поправки в Конституцию России. Запрос об организации правовой экспертизы поступит в Европейскую комиссию за демократию через право, известную как «Венецианская комиссия». Это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы.

Проверка инициирована петицией против поправок в основной закон РФ, которую подписали свыше 200 тысяч человек. Им не нравится, что изменения могут сказаться на сроках пребывания у власти Владимира Путина, сообщают «Ведомости». В ПАСЕ также обратились с просьбой к Москве выполнять решения Европейского суда по правам человека.



Между тем, российские власти не обязаны исполнять решения ЕСПЧ, поскольку решение о том, делать это или нет - прерогатива Конституционного суда РФ. Такое право КС предоставлено законом 4 года назад.

