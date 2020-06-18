Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза (ЕС) продлил срок действия антироссийских санкций еще на один год. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня Совет ЕС продлил санкции против России до 2021 года за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение», - написал министр в своем Twitter.
Глава внешнеполитического ведомства Украины призвал Запад усилить давление на российские власти за «нарушение прав человека», а также запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив и «незаконные» голосования в Крыму.
Срок действия нынешних экономический санкций Европы против РФ истекал 31 июля. Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте предложил Европейскому совету провести обсуждение, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Эколог: От мусоропроводов избавляться пока рано
- Умерла сестра Джона Кеннеди
- МИД предостерёг россиян от «скоропалительного» планирования заграничных поездок
- Роскомнадзор снял требования по блокировке Telegram
- Раскрыты детали испытаний российской вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru