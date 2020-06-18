Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на год

«Сегодня Совет ЕС продлил санкции против России до 2021 года за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение», - написал министр в своем Twitter.



Глава внешнеполитического ведомства Украины призвал Запад усилить давление на российские власти за «нарушение прав человека», а также запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив и «незаконные» голосования в Крыму.



Срок действия нынешних экономический санкций Европы против РФ истекал 31 июля. Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте предложил Европейскому совету провести обсуждение, отмечает телеканал «360».

