Совет безопасности ООН согласовывает сроки экстренной встречи по Афганистану

Уточняется, что сроки встречи еще согласовываются.

«Такое обращение от Эстонии и Норвегии поступило, сроки проведения определяются», - уточнил собеседник агентства.

В воскресенье 15 августа боевики движения «Талибан» (*запрещенной в России террористической организации) провели операцию по наступлению на Кабул. Они прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с кабмином о передаче власти, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. В результате сформировано переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Афганистана Али Ахмадом Джилали. Президент страны Ашраф Гани согласился уйти в отставку и эмигрировал в Таджикистан.

Обострение ситуации в Афганистане происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

