По его словам, решение организовать встречу связано с тем, что закон об украинском языке «противоречит букве и духу Минских договоренностей», которые утверждались Советом Безопасности ООН, уточняет Газета.ру.

Ранее 25 апреля Верховной радой Украины был принят законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Бывший президент страны Петр Порошенко подписал его 15 мая, напоминает Утро.ру. Согласно документу, граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За соблюдением нового закона будут следить «языковые инспекторы».

Ранее против гонений на русский язык выступал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Однако в интервью НСНэкс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.



