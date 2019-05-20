Совет безопасности ООН экстренно встретится из-за украинского закона о языке
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций назначило экстренную встречу из-за принятия на Украине закона о государственном языке, пишут Известия. Уточняется, что она состоится сегодня, 20 мая. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский.
По его словам, решение организовать встречу связано с тем, что закон об украинском языке «противоречит букве и духу Минских договоренностей», которые утверждались Советом Безопасности ООН, уточняет Газета.ру.
Ранее 25 апреля Верховной радой Украины был принят законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Бывший президент страны Петр Порошенко подписал его 15 мая, напоминает Утро.ру. Согласно документу, граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За соблюдением нового закона будут следить «языковые инспекторы».
Ранее против гонений на русский язык выступал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Однако в интервью НСНэкс-депутат Рады Спиридон Килинкаров таким заявлениям шоумена не поверил.
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